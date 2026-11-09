Alcalde de Peñalolén ratifica que sede de la ANFP continuará cerrada: "No nos han pagado un peso"

Han pasado casi dos semanas desde que la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Quilín fue clausurada por la Municipalidad de Peñalolén por no contar con la recepción definitiva de obras, además de una deuda de más de $172 millones con el municipio.

Y de momento, el recinto continará cerrado, pues alcalde de la comuna, Miguel Concha, aseguró que el ente rector del fútbol chileno todavía no ha realizado ningún pago para saldar su deuda. De hecho, pidió "condiciones especiales" para intentar regularizar su situación.

"La ANFP a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales. No solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el municipio a todos los contribuyentes, sino que además incorporar cláusulas hechas a su medida para resguardar sus propios intereses", expresó la autoridad comunal.

Frente a esto, Concha golpeó la mesa y enfatizó que el organismo no recibirá un trato preferencial: "Acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos y una institución como la ANFP no tiene por qué recibir un trato distinto".

"Nosotros tenemos toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente. Pero para eso se requiere que ellos tengan la voluntad de actuar como un vecino más de Peñalolén", sentenció el alcalde.

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