Alcalde de Coquimbo adelanta suspensión del duelo ante Universidad de Concepción por la emergencia en la región

Este fin de semana se reanudará el Campeonato Nacional 2026 con el inicio de la segunda rueda. Sin embargo, algunos encuentros estaban en duda debido a los estragos provocados por el sistema frontal que afecta al país desde la semana pasada.

Uno de ellos era el compromiso entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La incertidumbre surgió debido a la emergencia que enfrenta la zona, donde desde el lunes rige Estado de Catástrofe en toda la región de Coquimbo.

Finalmente, el partido será suspendido. Así lo adelantó el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, quien en conversación con radio ADN explicó: "Llamé a Pablo Milad, haciendo ver mi preocupación por la contingencia que está teniendo la comuna y la región".

La autoridad comunal agregó que "Estamos utilizando el estadio como centro de emergencia. Estamos en un Estado de Catástrofe, y con eso Carabineros y las Fuerzas Armadas quedan completamente replegados a la emergencia".

Asimismo, sostuvo que "El presidente estuvo de acuerdo, no hay duda de aquello, las prioridades hoy día son las personas. Lo más probable es que esto se ratifique en las próximas horas".

De esta manera, el encuentro entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción quedará a la espera de su reprogramación, en medio de las labores que se desarrollan para enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal en la región.

PURANOTICIA