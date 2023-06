Agustín Bouzat pone en duda su continuidad en Colo Colo

Agustín Bouzat ha sido uno de los jugadores que se ha ido ganando su lugar en el once titular de Colo Colo debido a su versatilidad. No obstante, existe la posibilidad que Gustavo Quinteros no pueda seguir contando con él, tomando en cuenta que el propio futbolista no tiene asegurada su continuidad en la tienda alba.



La información fue confirmada por el "Chiqui" este viernes en entrevista con Radio ADN: "Me he sentido cómodo en todas las posiciones donde he jugado. Siempre intento posicionarme en el lugar donde el equipo más lo necesita en cada contexto o situación".



"Hay una opción hasta el 31 de julio y una a finales de diciembre. Mi intención es continuar, pero habrá que ver las posibilidades del club y encontrar lo mejor para todos", manifestó el formado en Liniers respecto de su futuro defendiendo la casaquilla alba.



Por otra parte, y respecto al funcionamiento actual del Cacique, señaló: "El mayor déficit que se vio en el primer semestre fue la falta de gol, pero no es cuestión únicamente de los delanteros, es algo general, porque a veces generamos estructuras defensivas más sólidas con la línea de 5 y nos quedamos sin la fase ofensiva".



"Es una cuestión numérica de cantidad de jugadores que ponemos en ofensiva. Cuando se suma un defensor más, hay que sostener los ataques, que los laterales sean extremos, que los volantes lleguen al área y que el 9 tenga movimientos al espacio. Con línea de 5, si no generamos ese posicionamiento en campo rival, se nos hacen muy largos los recorridos y terminamos atacando con menos gente", profundizó.

