Agustín Arce palpita el clásico y avisa que la U buscará el triunfo ante la UC para para "seguir peleando el campeonato"

Agustín Arce palpitó la visita de Universidad de Chile al estadio Claro Arena para enfrentar a la Universidad Católica, en una nueva edición del Clásico Universitario.

Los azules necesitan ganar para mantenerse en la pelea por el título, ya que están a siete puntos del líder, Colo-Colo.

El volante indicó en diálogo con los canales oficiales del club que “sabemos que es un rival muy difícil y que de local se hace fuerte, pero vamos a ir a buscar la victoria para seguir peleando el campeonato”.

Añadió que "los clásicos siempre van a ser partidos distintos, pero uno trata de ser lo más profesional posible en todos los partidos. Durante la semana hemos trabajado de muy buena manera”.

Finalmente, valoró la unión que existe dentro del camarín del cuadro laico. “Veo al equipo muy bien, muy unido, y creo que eso es importante para sacar buenos resultados”.

Cabe recordar que el Clásico Universitario se disputará este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, en el Claro Arena.

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