Agónico gol de Gustavo Gotti deja a Cobreloa en la cima de la Liga de Ascenso

Cobreloa supo temprano, mientras jugaba ante Rangers en Talca, que San Luis había perdido un futbolista por expulsión y que estaba perdiendo como local ante Recoleta.

Y eso, claro, le daba al cuadro minero la gran posibilidad de alcanzar la punta de la Liga de Ascenso, a una fecha del término de la fase regular, si es que vencía a los talquinos, los colistas del torneo.

Pero la verdad es que a Cobreloa parecía que se le nublaba la vista ante la gran opción,

De hecho, en el primer tiempo los dueños de casa, alentados por su gente y con la gran ilusión de mantener la opción matemática de salvarse del descenso, fueron superiores a los loínos no sólo en tenencia de balón, sino que también en ocasiones de gol.

Y en el segundo, si bien hubo más equilibrio, tampoco hubo lo que podría llamarse un ansioso deseo de Cobreloa por ganar.

El empate, entonces, parecía oleado y sacramentado.

Pero en los descuentos, los dirigidos por Mario Salas dispararon la última bala en el cartucho, la que siempre guarda Gustavo Gotti, el mayor de los pistoleros de la Liga de Ascenso.

Y Gotti no falló. A los 93’ un remate ajustado al primer palo de Fabián Cerda le dio el triunfo a Cobreloa que, aunque no le sirvió para ser exclusivo puntero (casi al mismo tiempo los quillotanos igualaron ante Recoleta 1-1) sí les dio la opción de llegar a la cima para compartirla con San Luis (ambos con 54 puntos) y dejar la última fecha de la Liga de Ascenso con pronóstico reservado.

PURANOTICIA