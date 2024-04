Ad portas de audiencia por escándalo Santiago 2023: Técnico de denunciante de Ximena Restrepo asegura que no le cree nada a la ex atleta

En picada se fue Juan Pablo Raveau, jefe técnico de velocidad de la Federación Atlética y entrenador de Poulette Cardoch, (una de las denunciantes de Ximena Restrepo) en contra de la vicepresidenta de World Athletics), acusada de discriminación y racismo. ¿Qué fue lo que dijo el deportista?

"No le creo (a Ximena Restrepo), habla por temor a una sanción", dijo Raveau, en entrevista con El Mercurio, afirmando que "ella sabe que en la audiencia habrá declaraciones de gente externa que va a contar que gritó, entonces no tiene más alternativas que reconocer lo que ocurrió. Debió decirlo en un principio, porque cuando salió la primera sanción, que sólo era pedir disculpas, no la aceptó, y ahora está dispuesta a hacerlo".

Recordemos que, en esta polémica surgida en el marco de los Juegos Santiago 2023, se levantaron críticas hacia Restrepo - vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo- y el entrenador Marcelo Gajardo, por pretender sacar en plena etapa de calentamiento a Poulette Cardoch y Berdine Castillo de la prueba 4×400.

Recientemente, Ximena Restrepo aseguró que “yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada”, añadiendo que “reconozco que, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”.

