Accionista mayoritario de San Luis de Quillota, tras suspensión del torneo: "Llegó el momento de que el fútbol le gane al escritorio"

Un complejo escenario deportivo e institucional enfrenta San Luis de Quillota tras la suspensión de la última fecha del Campeonato de Primera B, luego de la sanción de desafiliación aplicada por la ANFP contra San Marcos de Arica. En medio de la incertidumbre por la definición del ascenso a Primera División frente a Cobreloa, el accionista mayoritario del cuadro canario, Hugo Villegas, cuestionó en Puranoticia.cl la falta de certezas en la organización del torneo y las decisiones extrafutbolísticas que, a su juicio, han condicionado el desarrollo de las últimas temporadas del fútbol nacional.

La suspensión de la competencia tomó al plantel quillotano con los traslados y alojamientos ya coordinados para viajar al norte del país. Frente a este escenario, Villegas sostuvo que las resoluciones adoptadas por el organismo de Quilín han condicionado los campeonatos durante las últimas cuatro temporadas y manifestó la necesidad de que la definición deportiva se resuelva dentro de la cancha.

"Llegó el momento de que el fútbol le gane al escritorio y el campeón se defienda en cancha como tiene que ser", sostuvo Villegas, añadiendo sobre las sospechas que le genera la programación y los cobros arbitrales que "espero no pensarlo, pero sí en cuanto a la programación de los partidos, también tuvimos decisiones arbitrales que nos perjudicaron en su momento, entonces sospechoso".

Por otra parte, el dirigente reconoció que mantiene un distanciamiento con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, a raíz de comentarios realizados en un programa vinculado a su entorno cercano. Según explicó, su hermano calificó de "nefasta" la campaña del directivo, situación que habría deteriorado la relación con la dirigencia del fútbol chileno. "Sé que Pablo está muy molesto porque me llegó un WhatsApp (...) hoy día no tenemos comunicación absoluta".

En cuanto a las acciones que podría adoptar el club ante el proceso de apelación de San Marcos de Arica, Villegas indicó que esperarán la resolución definitiva de la ANFP antes de definir los pasos legales. "Hasta el momento hay que esperar cuál va a ser el resultado final de la ANFP y ya de ahí veremos las medidas legales y el camino que nosotros tenemos que entender junto a nuestro staff de defensores".

Finalmente, al ser consultado por un eventual ascenso de San Luis a Primera División y la propiedad compartida que mantiene su grupo económico con Deportes Limache, el accionista descartó la posibilidad de desprenderse del cuadro quillotano, apelando al vínculo personal y familiar que mantiene con la institución. En ese contexto, aseguró que, de concretarse una venta, sería el club limachino. "Se tiene que vender algo, pero en este caso sería a Limache. Nosotros personalmente no podríamos vender San Luis por los recuerdos que tengo hacia mi padre", concluyó.

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