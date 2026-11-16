A un día del amistoso: Partido entre Chile y Colombia fue trasladado al estadio Monumental

El partido amistoso entre Chile y Colombia, programado para las 20:00 horas de este martes, sufrió un importante cambio de último momento.

Tras las especulaciones de algunos medios, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó que el duelo fue trasladado desde el estadio Nacional al Monumental.

El sustento de esta decisión es el pésimo estado del terreno de juego del reducto de Ñuñoa, el cual no se ha recuperado tras los conciertos de BTS, Iron Maiden y la Teletón celebrada el sábado siete.

Cabe recordar que la Roja ya enfrentó a la "Tricolor" el viernes pasado, perdiendo por la cuenta mínima en Cali.

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