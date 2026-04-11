Deportes Limache no pudo con Palestino que le ganó con lo justo en La Cisterna

Palestino logró un valioso triunfo ante Deportes Limache (1-0) en su estadio La Cisterna y pudo sacar un poco la cabeza de la zona peligrosa de la tabla de la Liga de Primera.

Pero el triunfo del elenco de colonia tuvo más efecto porque fue una verdadera estocada a las ilusiones limachinas.

Ello porque los dirigidos de Víctor Rivero iban por la posibilidad de ser punteros en forma solitaria (Colo Colo no juega este fin de semana porque se suspendió su encuentro ante Coquimbo Unido) y salieron a la cancha con la idea fija de conseguir ese objetivo.

Pero les costó imponerse porque a pesar de tener el control del partido y que se supo instalar en la zona rival, no pudo concretar ante un rival que lo esperó con una defensa sólida y que no quiso desarticularse yendo a buscar adelante.

Limache, en verdad, fue incapaz de aprovechar la gran oportunidad que tenía al alcance de la mano. Al final, Palestino terminó ganándole con un penal convertido por Nelson da Silva y que terminó con 10 jugadores por expulsión del mismo atacante.



Noche fallida para Limache en La Cisterna. Celebración lejana de Colo Colo en Macul.

Palestino (1)

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Nicolás Meza, Sebastián Gallegos (Ronnie Fernández, 69’); Martín Araya (Jason León, 69’), Nelson da Silva y César Munder (Dilan Salgado, 92’). DT: Cristian Muñoz.

Deportes Limache (0)

Claudio González; Yerko González (Misael Llantén, 89’), Axel Alfonzo (Carlos Morales, 69’), Augusto Aguirre, Marcelo Flores; César Pinares (Marcos Arturoa,69’), Ramón Martínez, Jean Meneses; Joaquín Montecinos (Vicente Álvarez, 69’), Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Liga de Primera (Fecha 9).

Estadio: La Cisterna.

Gol: Nelson da Silva (P, 63’) de penal.

Expulsado: Nelson da Silva (P, 64’).

Árbitro: Claudio Díaz.

PURANOTICIA