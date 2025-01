Delegado de Marga Marga descarta "hasta el momento cualquier tipo de detonación" en feria El Belloto

Pasado el mediodía de este sábado un video que se hizo viral advertía de una riña que terminó en balazos en la tradicional Feria El Belloto, en Quilpué. Sin embargo, Carabineros al llegar al lugar posterior al supuesto hecho, no encontró testigos que confirmaran lo sucedido.

Así lo afirmó el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, quien indicó que "respecto de una supuesta riña ocurrida en la feria El Belloto esta tarde, donde anda circulando un video, Carabineros concurrió al lugar y se entrevistó con clientes y locatarios sin que ninguno de ellos haya hecho alguna denuncia ni tampoco hayan visto nada".

Además, precisó que "se recurrió a centros asistenciales en donde no se encontró ninguna víctima por arma blanca ni por arma de fuego. Por eso vamos a seguir investigando esta situación, qué ocurrió, pero hasta el momento se descarta cualquier tipo de detonación en la feria El Belloto".

De todas formas, el hecho causó la preocupación de parlamentarios. Diego Ibáñez (FA) indicó que "la Feria de El Belloto es un patrimonio de nuestra región. Yo soy vecino de la Feria de El Belloto y la delincuencia ha amenazado con destruir este espacio emblemático de Quilpué. Aquí se necesita más presencia policial, sobre todo los días sábado, cuando muchos policías atienden lo que son los eventos deportivos en Quillota, en Valparaíso o en Viña, y no se ve mayor presencia policial en la Feria de El Belloto".

En tal sentido, dijo que "hoy no podemos permitir que la inseguridad nos arrebate este lugar que es de encuentro, de comercio, que es tan querido por toda la comunidad y sobre todo por quienes somos vecinos de la Feria de El Belloto en Quilpué. Es un símbolo de identidad que debe ser protegido y hemos insistido en su momento al ex subsecretario Monsalve y al Ministerio del Interior que se dote de un plan mucho más robusto para que las policías, la PDI y Fiscalía investigue el microtráfico que ocurre dentro, que es muy puntual, pero que también si es que no se ataja rápidamente luego se comienza a irradiar hacia todo el resto de la feria".

Añadió: "Creemos que es muy importante que se proteja a los comerciantes honestos que en su mayoría trabajan en la Feria Municipal y la Feria Privada de El Belloto, y para ello se necesitan más carabineros y más coordinación con las dirigencias de las ferias de El Belloto”.

