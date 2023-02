Corporación Chilena de la Madera desmintió denuncia de ataque a aeronaves

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) desmintió un video difundido durante estos días en redes sociales, en el cual el presidente de la agrupación, Juan José Ugarte, indicaba que tres aeronaves habían sido atacadas con armas mientras combatían los incendios forestales.

En el registro Ugarte señalaba el atentado contra "una tercera aeronave que combatía un incendio intencional en Arauco. Todo esto, mientras en La Araucanía se han multiplicado los focos, donde los brigadistas no han podido combatir por el control territorial de grupos fuertemente armados que impiden su acceso".

"Las empresas forestales han combatido más de 90 incendios intencionales, con 21 de ellos en plena actividad, pero hay zonas donde por control territorial por parte de grupos armados los equipos de emergencia no pueden ingresar a combatir el fuego, por falta de seguridad para brigadistas, personal y aeronaves. No podemos exponer sus vidas si no hay seguridad", sumaba el relato.

Sin embargo, este martes el gremio forestal salió a aclarar que "el video es real, pero es antiguo y en relación a otras emergencias (...) manos desconocidas lo están difundiendo como que fuera de ahora, pero es una fake news".

Respecto a posibles ataques a aviones o helicópteros cedidos por la Corma en los incendios forestales actuales, sostuvieron que "no es verdad. Nosotros nos hacemos responsables de nuestras denuncias".

PURANOTICIA