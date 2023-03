Colo-Colo y Ñublense conocieron su programación para la Copa Libertadores

Menos de 24 horas después del sorteo, Colo Colo y Ñublense conocieron la programación para sus encuentros de la fase de grupos de Copa Libertadores.

El Cacique, quien comparte zona con Deportivo Pereira de Colombia, Monagas de Venezuela y Boca Juniors de Argentina, debutará en el certamen visitando a los cafetaleros a el miércoles cinco de abril y 14 días más tarde, recibirá a los llaneros.

En mayo, los albos harán de local ante la escuadra xeneize, para luego viajar a Venezuela a enfrentar a Monagas. Por último, en junio, tratarán de sorprender a Boca en Buenos Aires y cerrarán en el Monumental con Deportivo Pereira.

Por su parte, Ñublense, quien hace su estreno absoluto en el torneo de clubes más importante del continente, quedó emparejado en el grupo A con el campeón Flamengo, Racing Club y Aucas.

Los diablos rojos oficiarán de anfitrión ante la Academia el cinco de abril y el miércoles 19 tendrán su primer duelo como forasteros en el estadio Maracaná, midiéndose con el Mengao.

Ya en el mes de mayo, recibirán tanto a Aucas como al conjunto carioca, finalizando como visita frente a los albicelestes y el combinado ecuatoriano.

PROGRAMACIÓN COLO COLO

Miércoles 5 de abril, 22 horas Deportivo Pereira vs Colo Colo

Miércoles 19 de abril, 20 horas Colo Colo vs Monagas

Miércoles 3 de mayo, 20 horas Colo Colo vs Boca Juniors

Martes 23 de mayo, 18 horas Monagas vs Colo Colo

Martes 6 de junio, 20 horas Boca Juniors vs Colo Colo

Jueves 29 de junio, 18 horas Colo Colo vs Deportivo Pereira

PROGRAMACIÓN ÑUBLENSE

Miércoles 5 de abril, 20 horas Ñublense vs Racing

Miércoles 19 de abril, 20:30 horas Flamengo vs Ñublense

Martes 2 de mayo, 18 horas Ñublense vs Aucas

Miércoles 24 de mayo, 20:30 horas Ñublense vs Flamengo

Miércoles 7 de junio, 20 horas Aucas vs Ñublense

Miércoles 28 de junio, 20:30 horas Racing vs Ñublense

