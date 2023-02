Caso de niña de siete años con cáncer de mama fue expuesto ante las autoridades

En el marco del Día Mundial del Cáncer, familiares de pacientes con esta patología expusieron la historia de Maura, una niña de 7 años que fue diagnosticada con cáncer de mama. Expertos en esta materia afirman que no hay registros de casos de este tipo a nivel mundial.

El caso fue dado a conocer por Patricia Muñoz, madre de la pequeña, quien vive en la comuna de Quillota, región de Valparaíso, y explicó que un médico notó una anomalía en su hija tras realizarle un control a los cinco años.

En este sentido, Patricia Muñoz, madre de la niña, explicó que "venimos de Quillota por las negligencias que han ocurrido por ahí con el caso de ella, por el cáncer, que el tipo de cáncer que tiene es un cáncer triple negativo, poco frecuente, pero con un mayor grado de reincidencia".

"Yo pido que se me escuche porque se los tiempos fueron muy importantes, o sea, yo llevo más de un año ya en esto, golpeando puertas y necesito que los exámenes y todo lo que mi hija necesite para que ella esté bien sea luego".

"No quiero esperar que mi hija ya tenga una metástasis completa para que alguien me la tienda o me la reciba, es un cáncer poco conocido, poco habitual y menos el niño. Entonces yo necesito que el ministerio, que alguien me ayude con ella".

Actualmente, la menor se encuentra operada, ya que se le extrajo el tejido comprometido. Sin embargo, la madre, afirmó que "el sistema de atención es bajísimo, la ley sigue estancada. Yo necesito que alguien se haga cargo de ella, de su bienestar, de que la niña crezca sana, crezca feliz, eso es lo que yo estoy buscando y estoy pidiendo al gobierno y al ministerio y toda la gente que me pueda ayudar".

