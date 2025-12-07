Carmona reafirma respaldo a Jara y niega que un eventual gobierno sea continuidad del de Boric

A una semana del balotaje presidencial, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, salió a reforzar su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara y a desestimar cualquier interpretación de distanciamiento entre el partido y la exministra. El dirigente aseguró “plena sintonía” con las definiciones expresadas por la abanderada, especialmente respecto del rol que debe adoptar el gobierno en los últimos días de campaña.

Carmona coincidió con la postura de que el Ejecutivo debe mantener su foco en gobernar y evitar enfrentamientos con el candidato republicano José Antonio Kast. “Leo perfectamente lo que dice Jeannette y es absolutamente justo. Una cosa es gobernar y otra la campaña. Ahí tiene que haber madurez y sabiduría para que ninguna parte se sienta tensionada”, señaló en Canal 13. En esa línea, llamó a evitar roces entre La Moneda y la candidatura oficialista para favorecer un clima de “sinergia positiva”.

El dirigente también abordó uno de los argumentos instalados por la oposición: que un eventual triunfo de Jara equivaldría a un gobierno continuista. Carmona descartó esa tesis y afirmó que “no existen candidaturas de continuidad”, enfatizando que cada administración tiene su propia identidad. Agregó que un gobierno de Jara contaría incluso con un sustento político más amplio, considerando la incorporación de la Democracia Cristiana (DC), lo que a su juicio implica un avance “no solo en número, sino cualitativo”.

Respecto a las diferencias concretas entre una eventual gestión de Jara y el gobierno de Gabriel Boric, Carmona mencionó que la candidata ha planteado mayor premura y eficacia en áreas como seguridad pública y vivienda. “Habría temas de intensidad y un componente de eficacia en la gestión”, sostuvo.

Finalmente, el presidente del PC señaló que un eventual gobierno de Jara será “sí o sí de centroizquierda”, asegurando que su partido no tiene reparos con esa definición. Asimismo, insistió en que en Chile no existen proyectos políticos viables sin alianzas amplias: “No existe el camino propio hoy por hoy. Siempre se requiere que otra fuerza contribuya, y cuando eso ocurre, ya estás buscando un punto de encuentro común”.