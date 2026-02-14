Autoridades refuerzan combate de incendio en Limache y Concón que afecta 250 hectáreas

Las autoridades regionales reforzaron el combate del incendio forestal que afecta a la comuna de Limache la noche de este viernes , el cual ya ha consumido 250 hectáreas, activando todos los protocolos de emergencia y un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos, en coordinación con el Gobierno Regional.

El director regional de SENAPRED, Christian Cardemil, señaló que la capacidad regional se encuentra completamente operativa, destacando que “estamos evaluando cada minuto la situación y, si las condiciones acompañan, esperamos poder contener el incendio en las próximas horas”. Asimismo, reiteró el llamado a la precaución y a seguir las indicaciones de la autoridad.

Actualmente, el combate del fuego cuenta con 12 brigadas de CONAF, dos skidder, recursos aéreos y seis compañías de bomberos provenientes de distintas comunas, entre ellas Viña del Mar, Villa Alemana, Olmué, Limache y Quilpué, conformando un despliegue de gran magnitud en la zona afectada.

Desde el puesto de mando, Fidel Cueto destacó que las condiciones climáticas han mejorado durante esta jornada, lo que ha permitido fortalecer las labores de contención. No obstante, advirtió que el avance del incendio sigue dependiendo de la velocidad del viento, por lo que el monitoreo se mantiene de forma permanente.

Por su parte, el delegado presidencial regional Yanino Riquelme informó que, tras una nueva reunión técnica, se confirmó que el perímetro del incendio no se expandió durante la noche, pese a un leve crecimiento, gracias a las bajas temperaturas y la calma del viento, manteniéndose las viviendas a una distancia segura.

En el marco preventivo, las autoridades emitieron seis alertas SAE, con el objetivo de que las comunidades se mantengan preparadas ante una eventual evacuación. “Es una herramienta preventiva para que cada familia esté lista ante cualquier eventualidad”, subrayaron desde el Gobierno Regional.