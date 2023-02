Alexis Sánchez recibió particular elogio de su compañero en el Marsella

Alexis Sánchez recibió un particular elogio por parte de su compañero Nuno Tavares del Olympique de Marsella, confirmando el buen momento que está viviendo el "Niño Maravilla" en el fútbol francés.

Y es que el portugués, que militó en el Arsenal igual que el chileno, fue consultado respecto del partido en el que tendrán que enfrentar al Paris Saint Germain este sábado a las 16:45 horas, y que podría acortar o alargar la distancia entre ambos equipos en la tabla de posiciones.

Concretamente, al luso le preguntaron sobre la ausencia de una de las grandes estrellas del cuadro parisino: "¿Mbappé? No pensamos en un solo jugador sobre el césped. Vamos a jugar nuestro juego. Tienen a Mbappé, tenemos a Alexis Sánchez, a Ruslan Malinovskyi y otros. No nos importa si Mbappé jugará o no".

Además, el ex gooner no quiso dramatizar a raíz de las bajas de los centrales Chancel Mbemba y Samuel Gigot, pues "tenemos jugadores con muy buenas cualidades, no hará la diferencia".

"Por supuesto que queremos ganar este partido como todos los partidos de liga. Haremos nuestro mejor esfuerzo independientemente de los jugadores en el campo. Estoy acostumbrado a jugar clásicos, no puedo esperar para jugar y quiero, como todos los jugadores, tener un buen juego", concluyó el compañero de Sanchez.

