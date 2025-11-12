Piden renovación de Pellegrini: "No se entiende el crecimiento del Betis sin él"

Pasan las semanas y Manuel Pellegrini sigue sin sellar su renovación de contrato en el Betis, elenco con el que culmina su vínculo a mediados de 2026.

Por eso, en España ya se preocupan cada vez más por la situación del técnico chileno, considerando que es el gran anhelo de la Roja de cara al siguiente proceso.

Con ese panorama, el columnista español Gabriel Galán, del diario sevillano El Desmarque, pidió que el "Ingeniero" se quede en el conjunto andaluz.

"Renueven a Manuel", es el título de la nota, que luego profundiza que "hoy es el día. Después del amargor que tienen los béticos tras no ganar en Mestalla. Mando tres palabras para los dirigentes del Betis, responsables también en positivo del gran momento del club: renueven a Manuel. Ayer fue tarde, imagínense hoy. Ya pero ya. No hay nadie mejor en lo suyo que pueda llevar al Betis a grandes éxitos".

"¿No recuerdan el pasado? ¿Puede haber un futuro perfecto en el Betis sin Manuel? Don Ángel Haro, Don José Miguel López Catalán, Don Ramón Alarcón y todo aquel que tenga voz y voto en el futuro de Manuel: firmen ya la renovación", añadió.

Después, agregó que "no se entiende el crecimiento del Betis en los últimos años sin Manuel. Lógicamente el Betis todavía puede mejorar, tiene que dar ese paso de tocar plata otra vez y de meterse en la Champions. Hay varios equipos que lo han hecho en los últimos años y por ahí aprietan en el club. Hacen bien, aunque sea de voz para dentro. Todos deben dar lo máximo, desde el presidente, que lo está bordando, hasta el utilero".

"Todos deben sacar su veneno para competir y ganar y ahí Manuel es de los que más tiene. Pronto será el derbi y seguro que Manuel pondrá énfasis en lo que se juegan. Muchísimo. Aunque al Betis le cuesta ganar en el Sánchez-Pizjuán, en el vestuario tienen claro que llega el momento de dar un golpe", complementó.

Por último, sentenció: "Otro punto importante: Manuel es clave y lo seguirá siendo para que grandes jugadores puedan fichar por el Betis. Ya lo ha demostrado en los últimos veranos y se ve el rendimiento. No ha acertado con todos los jugadores, falta un recambio de nivel en la delantera y mejorar el lateral izquierdo, pero este año se huele un buen Betis. Mejor incluso que el que llegó a la final de la Conference. Manuel es clave hasta cuando pisa el césped de cada campo. Lo hace cada vez que puede, salvo que esté sancionado. Que siga mucho tiempo en el Betis, todo el que él quiera. Se lo ha ganado".

PURANOTICIA