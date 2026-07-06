"Nos sentimos orgullosos": Presidente Kast recibió a rescatistas que participaron en labores de búsqueda en terremoto de Venezuela

El Presidente José Antonio Kast, encabezó este lunes una ceremonia de reconocimiento al contingente del Grupo USAR (Urban Search and Rescue) de Bomberos de Chile, que participó en las labores de búsqueda y rescate tras la emergencia registrada en Venezuela.

La actividad contó con la participación de la primera dama, María Pía Adriasola; ministros de Estado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián; representantes de Bomberos de Chile y los 45 integrantes del equipo de rescate que integraron la misión humanitaria.

Asimismo, María Paz Campos, bombero que lleva más de 27 años en la institución, entregó su testimonio sobre lo que fueron las labores en Venezuela.

En la ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el jefe de Estado señaló: "Puedo decirles que los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestros bomberos y de los rescatistas USAR. Es algo que a cualquier chileno lo llena de orgullo”.

“Nos alegramos que hayan vuelto todos sanos y salvos y que ya puedan encontrarse con sus familias y que reciban ese abrazo de cada uno de sus seres queridos, que va a reflejar el abrazo de todo Chile”, agregó el mandatario.

El Mandatario destacó el profesionalismo, la vocación de servicio y el espíritu de solidaridad de los integrantes del Grupo USAR, valores que han permitido que Chile sea reconocido internacionalmente por su capacidad de respuesta ante catástrofes y emergencias humanitarias.

Durante diez días, los rescatistas chilenos desarrollaron labores de búsqueda, rescate y apoyo técnico especializado en el estado venezolano de La Guaira, destacando entre sus acciones el rescate con vida de una persona que permanecía atrapada bajo los escombros.

La actividad concluyó con la entrega de reconocimientos a los integrantes de la misión y una fotografía oficial en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda.

(Imagen: Presidencia)

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