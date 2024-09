Diputado Sauerbaum el incremento del Presupuesto 2025: ''El gobierno ha tenido lamentablemente incapacidad para poder generar nuevos ingresos''

''El gobierno ha tenido lamentablemente incapacidad para poder generar nuevos ingresos, no hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay generación de empleo'' expresó el diputado Frank Sauerbaum (RN).