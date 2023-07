Nicolás Núñez se refirió a la posibilidad de dirigir a la UC: "Estoy vigente para ir a cualquier lado a dirigir"

Horas clave se viven en Universidad Católica, elenco que estaría a detalles de desprenderse del técnico Ariel Holan, luego de una seguidilla de malos resultados que tienen a los cruzados merodeando la medianía de la tabla del Campeonato Nacional.

En ese contexto, uno de los nombres que asoman con fuerza para ocupar su puesto una vez se concrete su salida de la precordillera es Nicolás Núñez, ex entrenador de Magallanes, quien se encuentra sin club desde hace dos meses tras su despido de la "Academia".

En conversación con radio Agricultura, si bien planteó sus reparos a hablar sobre una posibilidad incierta, también dejó en claro que su intención es volver lo antes posible a los banquillos.

"Sobre supuestos es difícil hablar. Cuando salí de Magallanes dije que me iba a tomar un tiempo, viajé y llegué recién hace una semana. Estoy en ese proceso, conversando con el cuerpo técnico, viendo opciones, pero abierto a volver a estar dirigiendo. No me quiero referir sobre un club en específico", sostuvo el estratego.

Asimismo, apuntó que "se cumple la fecha de reglamento ahora también (no podía comandar otro equipo hasta el término de la primera rueda), así que yo sabía que en algún momento en Primera División se podían dar opciones, o afuera como hemos estado viendo, pero ya estoy vigente para ir a cualquier lado a dirigir".

Pese a que debió partir del cuadro "albiceleste" por malos resultados en la presente campaña, Núñez conquistó tres títulos en su paso por los carabeleros: torneo de Ascenso, Copa Chile y Supercopa Chile.

PURANOTICIA