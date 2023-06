Nelson Acosta gana millonaria demanda contra Liga Deportiva Universitaria de Quito

Mientras Nelson Acosta lucha contra el Alzheimer, enfermedad que le diagnosticaron hace unos años, el ex entrenador de la Selección chilena ganó una demanda en los tribunales del fútbol.

Es que la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA aceptó la millonaria demanda presentada por el experimentado entrenador contra el club Liga Deportiva Universitaria, debido a incumplimiento de contrato.

El estratego fue DT del cuadro ecuatoriano brevemente en 2012, donde alcanzó a dirigir cinco partidos con dos victorias, un empate y dos derrotas. Pero la demanda se presentó en 2020, aceptada con la obligación de la conocida también como Liga de Quito de cancelar unos 75 millones de pesos.

"Fallo Tribunal del Fútbol FIFA a favor del DT chileno Nelson Acosta vs. Deportivo Quito, por incumplimiento del acuerdo celebrado en el 2020 de la relación laboral que mantuvieron en 2012. El club debe abonar U$S 69.519 + 5% anual calculados sobre U$S 95.619 (26/5/16)", explicó el abogado Marcelo Bee Sellares en su cuenta de Twitter.

El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria dispuesta por el ex entrenador de la Roja al momento de presentar la demanda, con un plazo de 45 días para cumplir el veredicto.

PURANOTICIA